Italienische Nacht "Bella Italia" sorgt für gute Stimmung und Stau in Voitsberg

Trotz der kühleren Temperaturen herrschte am Hauptplatz in Voitsberg gute Stimmung bei der "Italienischen Nacht". Nur der Verkehr ächzte am Nachmittag unter der Tunnelsperre und brachte 30 Minuten Zeit.