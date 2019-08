Christina Frewein ist mit 21 Jahren die jüngste Tischlermeisterin in der Weststeiermark – und zeigt, dass sie ihr Handwerk bestens versteht.

Christina Frewein ließ ihre Hobbys in das Möbel einfließen, das sie für ihre Meisterprüfung herstellen musste © Simone Rendl

Eigentlich wollte sie früher nie Tischlerin werden, heute ist sie die jüngste Tischlermeisterin im Bezirk Voitsberg – Christina Frewein ist 21 Jahre alt und versteht sich auf ihr Handwerk. „Früher wollte ich Konditorin werden und habe beim Gensinger in Voitsberg geschnuppert“, erzählt sie. „Da hab’ ich dann recht schnell erkannt, dass das doch nicht meine Welt ist.“ So trat die Weststeirerin in die Fußstapfen ihres Vaters, der ebenfalls gelernter Tischler ist.