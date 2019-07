Zu einer Kollision zwischen zwei Pkw kam es am Mittwochmorgen in Kleingaisfeld. Fünf Personen wurden bei dem Unfall verletzt.

Fünf Personen wurden bei einem Unfall in Kleingaisfeld verletzt © FF Gaisfeld

Es passierte am Mittwochmorgen knapp nach 8 Uhr früh in der Nähe des Buschenschank Lackner in Kleingaisfeld in der Gemeinde Krottendorf-Gaisfeld: Aus noch unbekannter Ursache sind zwei Pkw miteinander kollidiert.