Köflach„La Strada“ gastiert mit zwei Gruppen im Kloepferpark

Am 2. August verwandeln Künstler aus Spanien und Frankreich die Festwiese in ihre Bühne.

Die Compania Maduixa tanzt auf Stelzen © Juan Gabriel Sanz

In Graz hat das Straßenfest bereits Tradition, nun macht „La Strada“ auch in Köflach Station. Am Freitag, dem 2. August, gastieren zwei Gruppen aus Spanien und Frankreich auf der Festwiese im Kloepferpark und zeigen ihr Können. Gabriele Gschiel, Leiterin der Abteilung Kunst und Kultur, freut sich besonders über die internationalen Gäste: „Es war schon lange ein großer Wunsch von mir, ,La Strada’ in die Region zu bringen. Intendant Werner Schrempf und ich haben zahlreiche Gespräche geführt und so hat eines zum anderen geführt. Nun sind wir Teil der ,La Strada’-Familie.“