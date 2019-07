Facebook

Im September ist Baustart für das Gemeindezentrum (Sujetbild) © APA/HARALD SCHNEIDER

Eigentlich sollte das neue Gemeindezentrum in Söding-St. Johann bereits seit Herbst im Bau sein. Doch das dafür vorgesehene Grundstück neben den Tortenkomponisten an der B 70 liegt noch brach. Allerdings nur noch diesen Sommer. In der Gemeinderatssitzung am Montagabend fällten die Mandatare den nötigen Beschluss: Ab September, so der Plan, fahren die Bagger auf.