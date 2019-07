Die Österreichische Nationalbank war mit ihrem Eurobus in Voitsberg. 293 Weststeirer tauschten alte Schillingmünzen und -scheine um.

Eurotour in Voitsberg

Petra Eisl hat in ihrem alten Kinderzimmer eine Sparbüchse mit Schillingen gefunden © Katharina Siuka

Ob der blitzblaue Bus, der gestern am Voitsberger Hauptplatz stand, der teuerste in ganz Österreich ist? „Er hat jedenfalls die wertvollste Ladung“, ist sich Lisa Hartl sicher und schmunzelt. Immerhin ist es der Bus der Österreichischen Nationalbank (OeNB). 293 Voitsberger stellten sich mit alten Sparbüchsen und Sackerl voller Münzen und Scheinen an, um die alte Währung einzutauschen. 444.317 Schilling verließen dabei die Weststeiermark. „Die meisten“, erklärt Hartl von der OeNB, „finden das Geld, wenn sie Omas Garage entrümpeln oder die Wohnung aufräumen."