Ab ins kühle Nass heißt es seit Montagvormittag am Pibersteiner See. Die Gemeinden Maria Lankowitz und Köflach übernehmen für die heurige Saison die Pacht.

Die beiden Gemeinden arbeiten mit Unternehmen zusammen, um die Freizeitinsel zu erhalten © Simone Rendl

Feierlich eröffnet wurde am Montagvormittag die Badesaison am Pibersteiner See. Da für die Freizeitinsel trotz anhaltender Verhandlungen mit Besitzer Werner Monsberger immer noch kein langfristiger Pächter gefunden wurde, springen für die heurige Saison die Gemeinden Köflach und Maria Lankowitz ein. „Uns ist es sehr wichtig, dieses Naturjuwel für die Menschen zu erhalten, da es vor allem für die Bewohner im Bezirk ein wichtiger Anlaufpunkt ist“, so Köflachs Bürgermeister Helmut Linhart. „Wir hoffen, dass wir für das Pächterproblem bald eine Lösung finden, denn dass die Gemeinde die Pacht übernimmt, ist keine Dauerlösung“, heißt es auch von Seiten des Maria Lankowitzer Bürgermeisters Kurt Riemer.