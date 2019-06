Facebook

Bürgermeisterin Klaudia Stroißnig hat viel vor © Heike Krusch

Auf eine lange Gemeinderatssitzung war Bürgermeisterin Klaudia Stroißnig (ÖVP) vergangene Woche in Geistthal-Södingberg eingestellt. Standen doch mit dem örtlichen Entwicklungskonzept und dem Ergebnis des Prüfberichts des Landes zwei ziemliche Brocken auf der Tagesordnung. „Aber es war eine sehr konstruktive Sitzung“, so Stroißnig. Was auch daran liegt, dass der Prüfbericht sehr positiv ausgefallen sei. „Woran wir arbeiten müssen, sind Formalismen“, gibt die Ortschefin zu. Da geht es beispielsweise um die laut Gemeindeordnung exakten Formulierungen in Verhandlungsschriften. „Aber es gab keinerlei Beanstandungen in der Finanzgebarung.“