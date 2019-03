Sängerin und Lehrerin Natalie Holzner präsentiert am 21. März das Musical "Violinda in SoundCity".

Die Schüler der zweiten Klassen der Neuen Musik-Mittelschule Stallhofen sind bereit für ihren großen Auftritt am 21. März © Heike Krusch

Anja besucht die zweite Klasse der Neuen Musik-Mittelschule Stallhofen. Eigentlich spielt sie Klarinette. Seit der Projektwoche vergangenen Herbst beschäftigt sie sich aber auch mit einem anderen Instrument. Als „Violinda“ im gleichnamigen Musical „Violinda in SoundCity“ schlüpft die Schülerin nämlich in die Rolle einer Geige. Sie möchte nichts lieber, als so wunderschön klingen wie Mozart. Doch gerade zu Beginn klingt „Violinda“ eher schräg und wird von ihren Mitschülern gehänselt. Vor allem E-Gitarre Erika, Trompete Tom und der „Quetschn-Men“ haben es auf „Violinda“ abgesehen. Das fulminante Finale des Schülerzwists findet schließlich bei einem Bandcontest unter der Leitung von Lehrerin Frau Chitarra statt – Überraschung garantiert.

