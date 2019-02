Facebook

Die Gewinner fahren zum Landesentscheid nach Weiz © BRG Köflach

In drei Kategorien traten die 33 Teilnehmer des Redewettbewerbs im BG/BRG/BORG Köflach an. In der Jury saßen unter anderem Lehrer sowie Thelma Schille, Inhaberin der Buchhandlung Zeltner. Mit Gold in der Spontanrede, in der nach einer kurzen Vorbereitungszeit zwei bis vier Minuten zu einem zuvor unbekannten Thema gesprochen werden musste, und Bronze in der vorbereiteten Rede ist Laura-Sophie Schlögl in diesem Jahr das Redetalent des BG/BRG/BORG Köflach.