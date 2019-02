Facebook

Österreichische Athleten besuchten Tänzer mit Behinderung in Abu Dhabi © Special Olympics

Es ist sechs Jahre her, dass Pierre Gider, Tanzschulbesitzer aus Rosental, beim Headquarter von „Special Olympics“ in Washington vorsprach, um den Tanzsport im Rahmen der Großveranstaltung zu verankern. Seither hat sich viel getan. Bei den „Summer Games 2015“ in Los Angeles war Tanzen erstmals auf der Agenda. 2017 fanden die Spiele in der Steiermark statt, damals gab es bereits 120 Teilnehmer in dieser Disziplin. „Und das Interesse wächst“, weiß Gider, der als Vorsitzender des Tanzsports weltweit für Special Olympics im Einsatz ist.

