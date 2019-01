Facebook

Trainer Klaus Knoll mit den beiden Leichtathleten Dominik Maier und Sindy Jansenberger (v.l.) © SOÖ

An den Sommer denken im Bezirk Leoben angesichts des strengen Winters gegenwärtig nur wenige. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Special Olympics, die heuer in den Vereinigten arabischen Emiraten über die Bühne gehen, steht der Sommer aber unmittelbar bevor, denn die Spiele 2019 starten bereits am 14. März und dauern bis 21. März.

Mit dabei sind 61 Sportler aus Österreich, zehn aus der Steiermark und davon zwei aus dem Bezirk Leoben, die Klienten bei der Lebenshilfe Trofaiach sind: Dominik Maier und Sindy Jansenberger.

„Beide sind Leichtathleten und werden am 8. März nach Abu Dhabi fliegen, wo sie etwa zwei Wochen bleiben werden“, erklärt Werner Kachelmaier, Geschäftsführer der Lebenshilfe Trofaiach. Begleitet werden die beiden Athleten von ihrem Trainer Klaus Knoll, der mit den beiden in intensiven Vorbereitungen für die Wettkämpfe steckt. Und Knoll weiß, was das bedeutet. War er doch selbst Spitzensportler, erfolgreicher Läufer und ehemaliger Trainer des österreichischen Biathlonteams sowie Trainer bei den Paralympics.

