Der Brexit wird auch die weststeirische Wirtschaft wesentlich beeinflussen. In den betroffenen Firmen werden bereits Vorbereitungen getroffen.

In der Weststeiermark werden in den Unternehmen bereits Vorkehrungen getroffen © Stölzle/Toni Muhr

Am vergangenen Montag hat Theresa May nach der Ablehnung ihres ersten Brexit-Entwurfs nun einen Plan B vorgelegt. Weiterhin hängt nicht nur die Zukunft Großbritanniens in der Luft auch die Wirtschaft im europäischen Raum wartet angespannt auf ein Ergebnis.