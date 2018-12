Spanische Hofreitschule Gürtler zieht Bilanz, Lipizzaner reisen 2019 nach Abu Dhabi

Bekanntlich wird sich Gürtler nach elf Jahren an der Spitze der Spanischen Hofreitschule zurückziehen. Am Donnerstag zog sie Bilanz und gab einen Ausblick. Die Nachfolgefrage blieb offen.

Elisabeth Gürtler © (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ)

Die Lipizzaner gehen auf Fernreise: Im Februar 2019 machen sich die berühmten Pferde auf in die Vereinigten Arabischen Emirate. Denn in der Hauptstadt Abu Dhabi gibt die Spanische Hofreitschule erstmals ein Gastspiel, wie das Geschäftsführer-Duo Erwin Klissenbauer und Elisabeth Gürtler am Donnerstag ankündigte. Das soll helfen, den arabischen Raum zu erobern.