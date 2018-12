Facebook

Mehr als drei Stunden lang tagte der Voitsberger Gemeinderat in der letzten Sitzung des Jahres 2018 © Rainer Brinskelle

In der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres wurde in Voitsberg unter anderem über die Einwendungen zum Bebauungsplan „Jungferngasse“ diskutiert. Dort soll ein drei- bis vierstöckiges Wohnhaus in Hanglage errichtet werden. 23 Anrainer üben Kritik, unter anderem befürchten sie Sichtbehinderungen, eine schlechtere Verkehrssituation, sowie Probleme beim Bau wegen der geologischen Beschaffenheit.

