Nach einem Jahr Planung und Bauzeit wurde das neue Therapiezentrum in Söding nun feierlich eröffnet. Es sollen unter anderem Seminare und Beratungen angeboten werden.

Söding hat seit Freitag ein neues Therapiezentrum © Simone Rendl

Im August letzten Jahres wurde die Idee für das neue Therapiezentrum in Söding geboren, ein Jahr später wurde das neue Zentrum in der Bahnhofstraße nun feierlich eröffnet. In den neuen Räumlichkeiten wollen Geschäftsführer und Psychologe Wolfgang Binder und Kollegin Gloria Avar Seminare für Pädagogen und Führungskräfte, psychologische Behandlungen und Elterntraining anbieten. „In unsere Räumlichkeiten können sich externe Personen ebenfalls einmieten und diese nutzen“, erklärt Binder.