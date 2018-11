Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Bäckerei Jechart gewann das Falstaff-Voting © Karl Mayer

Zum zweiten Mal in Folge konnte sich Franz Jechart mit seiner Bäckerei in Edelschrott den Falstaff-Titel der beliebtesten Bäckerei der Steiermark sichern vor der Bäckerei Köck in Mürzzuschlag und der Vollkornbäckerei Waldherr in Graz. "Wir waren heuer wieder irrsinnig überrascht, beim ersten Mal glaubt man noch an eine reine Glückssache, aber ein zweiter Sieg muss schon etwas heißen", freut sich der Inhaber des Familienbetriebs.