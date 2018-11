Facebook

Am Mittwoch ging der neue Bankomat in Maria Lankowitz in Betrieb © Gemeinde Maria Lankowitz

Nachdem der letzte Bankomat in Maria Lankowitz im Sommer einer Arztpraxis weichen musste, hat sich die Gemeinde nun für einen Ersatz eingesetzt. Seit Mittwoch kann neben dem Eingang zum jetzigen Gemeindeamt wieder Geld behoben werden. "Im Ort keine Möglichkeit zu haben, Geld abzuheben, war auf Dauer nicht mehr zumutbar. Deshalb haben wir als Gemeinde einen neuen in Auftrag gegeben", erklärt Bürgermeister Kurt Riemer. "Wir haben den Bankomaten über eine externe Firma angefordert, die die Automaten für Banken an Gemeinden ausstellt."

24 Stunden am Tag zugänglich

Zu Beginn war der Plan gewesen, erst mit der Eröffnung des neuen Gemeindeamtes wieder einen Bankomaten zu installieren. "Da der Umbau aber noch bis Mitte nächsten Jahres dauert, wäre die Zeitspanne zu lang gewesen", so Riemer. Gemeinsam mit dem Gemeindeamt wird also im kommenden Sommer auch der Bankomat in das neue Domizil übersiedeln. "Das ist die beste Lösung. So können wir den Bürgern dieses Service bieten und haben den Bankomaten auch für den neuen Standort gesichert."

Durch die Anbringung im Außenbereich kann der Automat 24 Stunden am Tag genutzt werden.