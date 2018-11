Am Dienstag war die vierte Sitzung der Steuerungsgruppe. Ein Wirtschaftsprüfer gab genauen Einblick in die Finanzen der Städte Voitsberg und Bärnbach. Die KPÖ kritisiert indes die für 22. bis 24. November anberaumte Volksbefragung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fiebern bereits der Volksbefragung von 22. bis 24. November entgegen: die Bürgermeister Bernd Osprian und Ernst Meixner © Rainer Brinskelle

WWir hatten am Dienstag in Bärnbach die vierte Sitzung der Steuerungsgruppen. Steuerberater Josef Klug aus Graz präsentierte aus seiner Sicht die Finanzen beider Städte“, sagt der Bärnbacher Bürgermeister Bernd Osprian. Es wurde auch auf die Rechnungsabschlüsse 2017, die Haftungen und Forderungen eingegangen. „Es ergaben sich keine neuen Erkenntnisse. Danach konnten Fragen gestellt werden. Es herrschte eine gute Stimmung für die Fusion und es gab keine Bedenken“, so Osprian.