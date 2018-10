Das Freibad in Södingberg muss saniert werden, doch das kann sich die Gemeinde Geistthal-Södingberg nicht leisten. Ein privater Verein könnte den Betrieb übernehmen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Kinderbecken des Freibades in Södingberg: Laut BH müsste etwa ein Wasserüberlauf rund um das Becken anstelle der Klappen gebaut werden © KK

Während das Hallenbad in Geistthal schon lange außer Betrieb ist, hat das Freibad in Södingberg jeden Sommer geöffnet. Damit könnte aber noch vor der kommenden Badesaison Schluss sein: Dem Schwimmbad droht die Schließung. „Das Freibad wurde im August überprüft, es entspricht nicht den geltenden technischen Richtlinien“, erklärte Bürgermeister Johann Hiden (ÖVP) in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.