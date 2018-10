Facebook

Gemeinsam mit den Bäuerinnen lernten die Schüler viel Wissenswertes über Huhn und Ei © Simone Rendl

Stimmengewirr herrscht an der langen Tafel im Erdgeschoss der Volksschule Stallhofen an einem sonnigen Herbstvormittag. Teller klirren, Gläser werden gerückt und 34 Kinder schmatzen genüsslich, während sie sich frische Karottenstücke und Butterbrot in den Mund stecken.