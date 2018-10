Facebook

Mit den Laptops wurden die Mindstorm-Roboter so programmiert, dass sie verschiedene Figuren – etwa einen Kreis – fahren © Rainer Brinskelle

Der futuristische „InnoTruck“ der Industriellenvereinigung (IV) machte am Freitag beim BFI in Köflach Station. Den ganzen Tag über besuchten Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 16 Jahren Workshops, in denen etwa mit Smartphones ein Spiel programmiert wurde oder mit Lego-Steinen Ideen für die Stadt der Zukunft kreiert wurden. Einer der Höhepunkte war am Nachmittag der „Robo - Workshop“ für Jugendliche im Alter zwischen zehn und Jahren, zu dem der Ausbildungsverbund „ABV mein Job“ geladen hatte.

