Der Baubeginn für den Motorikpark in Köflach ist Mitte Oktober, lautet der Plan. Den Großteil der 420.000 Euro, die das Projekt kosten, decken Förderungen.

Begrenzt von der Therme Nova (rechts im Bild) soll der Motorikpark in Köflach auf einer Fläche von 4000 Quadratmetern entstehen © Agropac

in Köflach steht ein intensiver Winter bevor: Hält das Wetter, startet noch Mitte Oktober der Bau des Motorikparks. „Mit der Fertigstellung rechnen wir spätestens im Februar, vielleicht geht es sich auch bis Ende des Jahres aus“, ist Bürgermeister Helmut Linhart (ÖVP) optimistisch.

Von Fitness über Ballspiele

Das Projekt, das Vizebürgermeister Alois Lipp (FPÖ) initiiert hat, entsteht auf einer 4000 Quadratmeter messenden Wiese, die von der Therme Nova bis zur Bestattungshalle reicht. Die Stadtgemeinde hat das Areal von der Kirche gepachtet, geplant sind ein Motorikpark, Möglichkeiten für Kraft- und Fitnesstraining, sowie ein Ballspielplatz.

Köflacher, aber auch Thermengäste sollen die Sportanlage künftig kostenlos nützen können. „Früher gab es die Forstmeile durch den Dechantwald. Aber die Geräte aus Holz sind verkommen. Die FPÖ hatte die Idee zu einem ganzen Park“, erklärt Linhart.

So soll der Motorikpark ausschauen

Das Projekt hat Lipp im März im Gemeinderat vorgestellt, die Mandatare fassten damals einstimmig einen Grundsatzbeschluss für die Errichtung. „Der Motorikpark ist grundsätzlich eine sehr gute Geschichte“, spricht sich Bernd Jammernegg (SPÖ) von der Opposition dafür aus – Nachsatz: „Aber nur wegen den Fördermitteln vom Land. Ansonst wären zirka 400.000 Euro ein Wahnsinn.“

Finanzierung mit Förderungen

420.000 Euro kostet der Motorikpark in Summe. „60 Prozent kommen aus einer Leader-Förderung vom Land. Zusätzlich gibt es für uns eine Förderung über 80.000 Euro vom Steirischen Zentralraum, die hat sich kurzfristig ergeben“, erklärt Linhart. Bleiben also in etwa 100.000 Euro für die Stadtgemeinde. Wenn die Sportanlage aber keine Benützer finden sollte? „Das Feedback aus der Bevölkerung ist sehr gut“, sagt Linhart, „aber wir werden sehen, wie der Motorikpark ankommt.“

Schulen hätten bereits angekündigt, das Angebot nutzen zu wollen. Ebenso zeigten sich die Verantwortlichen der Therme vom Konzept angetan. Das stammt vom Unternehmen Agropac. Linhart: „Alle Angebote lagen preislich nahe zusammen, aber das von Agropac war am günstigsten. Wir wollten außerdem ein umfassendes Angebot.“

Mandatar Christian Veit (SPÖ) kündigte jedenfalls an, das Projekt im Prüfungsausschuss einzubringen, stellte aber klar: „Das mache ich bei allen größeren Projekten so.“ Er möchte derartige Investitionen auf Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit prüfen, wozu jede Gemeinde verpflichtet ist.

