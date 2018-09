Facebook

Besucher jeden Alters sahen sich in Geistthal-Södingberg die PS-Boliden an © Karl Mayer

Die Sorgen standen Organisator Ferdinand Krendl am Samstag kurz vor Beginn der Autoshow „100.000 PS im Dorf“ ins Gesicht geschrieben. Der Wetterbericht verhieß nichts Gutes für die Freiluftveranstaltung. Am Ende konnte Krendl aber trotz kurzer Regenschauer und niedriger Temperaturen erleichtert durchatmen: „Das Zuschauerinteresse war auch heuer wieder groß.“ Bereits ab 10.30 Uhr konnten am Parkplatz des Betriebes Wikotech in Söding luxuriöse Sportwagen, kultige US-Cars und PS-starke Geländewagen bestaunt werden. Das Treffen in Söding war allerdings nur der Anfang.