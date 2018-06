In der Nacht auf Freitag rief eine Dame, die sich in ihrer Wohnung in Voitsberg verletzt hatte, die Rettung. Da sich die Sanitäter aber keinen Zutritt in das Haus verschaffen konnten, eilte die Feuerwehr zur Hilfe.

Mithilfe von Leitern gelangen die Rettungskräfte zu dem Haus © Walter Ninaus/FF Voitsberg

Um vier Uhr in der Früh in der Nacht auf Freitag alarmierte eine ältere Dame, die in Voitsberg Zuhause ist, die Einsatzkräfte: Sie lebt alleine, sie ist verletzt. Als das Rote Kreuz am Einsatzort eintraf, fanden die Sanitäter die Frau am Boden liegend vor - sie war ansprechbar, konnte aber nicht aufstehen. Allerdings konnte die Helfer nicht zu ihr, sondern lediglich Blickkontakt herstellen: Die Haustür von Innen versperrt war.