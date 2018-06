Facebook

Die Studierenden präsentierten ihre Ideen für den Turm © Simone Rendl

Ein Ausflugsziel mit traumhaftem Ausblick – das ist die Vision der Gemeinde Krottendorf-Gaisfeld. Mit einem Aussichtsturm am Wartenstein soll ein neues Wahrzeichen für den Ort und die Weststeiermark entstehen. Besonders an dem geplanten Unterfangen ist die Beteiligung von Studierenden der Technischen Universität in Graz. Im Rahmen einer Lehrveranstaltung und in Zusammenarbeit mit „proHolz“ bekamen die Masterstudenten den Auftrag, Modelle für den Turm am Wartenstein zu entwerfen.