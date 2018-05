Facebook

Laden zum Köflacher Street Art-Festival: Werner Bauer, Thomas Gigerl, Wolfgang Bauschmid (von links) © Rainer Brinskelle

Zu einem besonderen Event laden Künstler Werner Bauer sowie Thomas Gigerl und Wolfgang Bauschmid vom Haus Pastora am nächsten Wochenende in Köflach. Rund um das seit 2016 als Asylunterkunft genutzte Gebäude in der Grazerstraße findet von 25. bis 27. Mai das „1. Köflacher Street Art-Festival“ statt. „Für uns ist das in gewisser Weise Abschluss und Neuanfang“, sagt Gigerl – denn am Sonntag wird die Flüchtlingsunterkunft Pastora offiziell geschlossen.

