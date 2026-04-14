Es war der 27. Steiermark-Frühling am Wiener Rathausplatz und bis auf den Freitag strahlte die Sonne mit den Besuchern um die Wette. Von 8. bis 12. April war diesmal die Erlebnisregion Graz und damit auch Voitsberg besonders stark vertreten, die auch als sogenannter „Presenting-Partner“ der größten Bundesländerveranstaltung in Wien war.

Susanne Haubenhofer, Geschäftsführende, und Sylvia Loidolt, Vorsitzende der Erlebnisregion Graz, freuten sich über den gelungenen Auftritt – hatten aber tatsächlich auch starke Auftritte im Programm. Vor allem die Kulinarik stand dabei im Fokus. Mit dem Motto „Von Stadt auf Land in 10 Minuten“, das schon seit einigen Jahren auch Bus-Tagestouren von Graz ins Umland forciert, reüssierte die Region Voitsberg auch in Wien.

Neben Starköchen und prominenten Produzenten wie Christof Widakovich, Johann Lafer und Josef Mosshammer schafften es etwa auch die Destillerie „Der Zweiger“ und die Destillerie Hochstrasser – beide aus Mooskirchen – auf den Rathausplatz. Eine ganz besondere Inszenierung gelang mit der „VOLLMUND-Bim“, eine genussvolle Straßenbahnfahrt entlang der Wiener Ringstraße – in ihr kochten etwa Lisa und Johann Rainer vom Trautentalwirt in Geistthal-Södingberg und Roman Pekarz vom Kreuzwirt in Thal auf.

Musik war Trumpf

Zum Essen gehört auch die Musik, und da war klar, dass die Weststeirer Stimmung machten. Karl Christandl, jahrelanger „Herr Karl“ der Sulmtaler Dirndln, spielte ebenso auf wie Ligist 3, die Pagger Buam, Jagamusi, Lipiklang, Brunner & Kollmann, Steirer Musi und die Holterbuam. Ganz groß präsentiert wurde freilich auch das Lipizzanergestüt Piber.

Zusätzlich zu den klassischen Programmpunkten wurden außerdem weitere besondere Erlebnisse geboten: „Das kleinste Kino der Welt mit einer Krimi-Lesung von Robert Preis und dem TV-Krimi ‚Steirerwut‘ von Claudia Rossbacher sowie die kleinste Disco der Welt – eine umgebaute Telefonzelle – waren Anziehungspunkte und sorgten für charmante Momente mitten am Wiener Rathausplatz“, freute sich Susanne Haubenhofer.