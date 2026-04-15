Für viele Fans gehört ein Imbiss zum Fußballerlebnis dazu. In der Kantine der Josef-Tanzer-Sportanlage in Mooskirchen sind die Schnitzelsemmeln besonders gefragt. „Viele warten schon darauf. Ich habe sogar gehört, dass für manche das Spiel nebensächlich ist und sie nur wegen der Schnitzelsemmel kommen“, sagt Christa Graschi, die Leiterin der Kantine. Als die Fußballplattform „Ligaportal“ kürzlich zur Wahl der besten Schnitzelsemmel im steirischen Amateurfußball aufrief, mussten der Vorstand, die Trainer und Freunde des Vereins nicht lange überredet werden, für die Schnitzelsemmel des USV Mooskirchen zu stimmen.

Die Mooskirchner schafften es zusammen mit elf weiteren Vereinen ins Finale und konnten sich dank breiter Unterstützung einen Stockerlplatz sichern. Mit 268 Stimmen belegte die Schnitzelsemmel aus der Kantine des USV Mooskirchen den dritten Platz hinter den Semmeln des FC Kindberg-Mürzhofen und des SV Bad Schwanberg. „Das ist wirklich grenzgenial. Ich bin stolz auf meine Kantinendamen, den ganzen Verein und alle, die mithelfen und uns unterstützt haben“, freut sich Graschi.

Aus der Region oder selbst gemacht

Was ihre Schnitzelsemmeln besonders macht? Die Hühnerschnitzel von Draxler und die mit Käse überbackenen Semmeln der Bäckerei Kogler stammen aus der Region – das kommt natürlich gut an. „Dazu gibt es knackigen Salat. Das Um und Auf ist aber die selbst gemachte Knoblauchsoße. Sie kommt nicht aus der Tube, sondern wird frisch zubereitet“, sagt Graschi.

Sie ist dem Verein seit über 20 Jahren verbunden. Als ihre Kinder mit dem Fußballspielen begannen, nahm sie die Arbeit in der Kantine auf, die sich mit ihrem Beruf als Schulbuslenkerin gut vereinbaren lässt. „Im Laufe der Jahre fängt man an, zu tüfteln und Neues auszuprobieren.“ Ihre Kinder Marcel und Eva-Maria Graschi, die für die GAK-Damen aufläuft, sind inzwischen erwachsen, kommen aber immer noch regelmäßig auf den Mooskirchner Sportplatz.

Die Kantine des USV Mooskirchen ist bei Spielen der Kampfmannschaft bestens besucht © Robert Cescutti

Enorme Nachfrage

Bei Spielen der Kampfmannschaft gehen bis zu 220 Schnitzelsemmeln, Wurst- und Käsesemmeln, gefüllte Kornspitze, Salzstangerl und Pommes über den Ladentisch. „Wir sind ein tolles Team und kümmern uns rechtzeitig um die Vorbereitungen. Dann ist die Arbeit gemütlicher, macht Spaß und man kommt mit den Menschen zusammen“, sagt Graschi. Falls es beim nächsten Heimspiel einen Ansturm auf die beliebten Schnitzelsemmeln gibt, ist sie mit ihrem Team vorbereitet.