Es waren schon geübte Handgriffe, die am Donnerstag in der Musikvolksschule Edelschrott bei der stabilen Seitenlage oder beim Dreieckstuch-Falten demonstriert wurden – umso beeindruckender, wenn man bedenkt, dass sie von Volksschulkindern ausgeführt wurden. Denn am 9. April fand wieder das Helfi-Fest an der Schule statt. Seit 2010 wird es veranstaltet und soll den Kindern von der 1. bis 4. Schulstufe Erste Hilfe spielerisch näherbringen.

185 Kinder nahmen am Helfi-Fest teil

Direktorin der Musikmittelschule Beate Passesreiter, die auch Jugendrotkreuz-Bezirksleiterin ist, ist das Fest ein besonderes Anliegen. Umso mehr freute es sie, dass heuer ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt wurde. „185 Kinder aus den Volksschulen Edelschrott, Ligist, Graden, Köflach und Bärnbach sind hier“, berichtet sie. Auch ihre Schüler sind involviert, „die dritten Klassen der Mittelschule übernehmen die Funktion als Guides und führen die Kinder an die insgesamt acht Stationen“, erklärt Passesreiter.

Sowohl Theorie- als auch Praxis- und Kreativstationen warteten auf den Erste-Hilfe-Nachwuchs, der sich den Aufgaben in kleinen Gruppen stellte. Das Highlight für die Kinder: ganz klar der Rettungstransportwagen, den sie erkunden durften. Otto Passesreiter vom Roten Kreuz Voitsberg-Köflach erklärte ihnen auch das Blaulicht – „das ist übrigens blau, weil man darauf aufmerksam wird, die Farbe nachts aber nicht blendet“ – und schaltete sehr zur Freude der Schüler auch das Folgetonhorn kurz ein.

Alltagssiuationen nachgespielt

An anderen Stationen wurden die Kinder mit alltagsnahen Szenarien konfrontiert, die sie selbstständig bewältigen mussten – etwa: Ein Kind stürzt mit dem Fahrrad und klagt über Schmerzen im Arm, was ist zu tun? Die Schülerinnen und Schüler beraten sich kurz und schreiten dann gleich zur Tat: Sie kühlen die verletzte Stelle, falten ein Dreieckstuch zu einer Armschlinge und decken die verletzte Person, gespielt von einem der Guides, mit einer Rettungsdecke zu. Dann simulieren sie zusammen mit einer Lehrbeauftragten des Jugendrotkreuzes einen Notruf: Was ist wo passiert, wie viele Verletzte gibt es? „Super gemacht“, lobt die Lehrbeauftragte.

Kinder meist unbedarfter als Erwachsene bei Erster Hilfe

Im Vorfeld haben die Schüler und Schülerinnen mit ihren Klassenlehrern geübt und gelernt, beim Bewerb bewerteten Lehrbeauftragte des Roten Kreuzes und des Jugendrotkreuzes Schnelligkeit und Präzision. Hauptanliegen für das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach ist es, die Kinder möglichst früh an das Thema Erste Hilfe heranzuführen, um die falsche Scheu, die erwachsene Ersthelfer und -helferinnen oft haben, erst gar nicht aufkommen zu lassen. Das funktioniert.

„Ich darf jedes Jahr beobachten, wie topmotiviert die Schüler und Schülerinnen sind“, erzählt Beate Passesreiter. Doch nicht nur das, „sie sind auch richtig gut, oft besser als Erwachsene. Sie gehen da einfach unbedarfter ran und trauen sich mehr.“

So viel Engagement muss natürlich auch gewürdigt werden – am Ende des Vormittags stand eine Siegerehrung im Turnsaal der Schule, an der auch Bürgermeister Georg Preßler teilnahm. Platz 1 und 2 gingen an Teams der Musikvolksschule Edelschrott, Platz 3 an eine Gruppe der Volksschule Graden, Platz 4 an die Volksschule Ligist und Platz 5 an ein Team der Volksschule Bärnbach. „Aber Sieger sind sowieso alle, die heute dabei waren“, sagt Passesreiter.