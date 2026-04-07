Mode ist für Katrin Hösele nicht nur Beruf, sondern Alltag von klein auf. Die 47-Jährige ist im Geschäft ihrer Mutter groß geworden – in der Boutique „Ilse Moden“, die heute in ihrer Hand liegt. Das Geschäft ist seit langem eine Institution: „Wir sind jetzt im 47. Jahr“, sagt Hösele, „und wir sind schon stolz darauf, dass man uns kennt. Für einige sind wir auch einfach die Boutique direkt am Kreisverkehr, die es gefühlt schon immer gibt“, lacht sie.

Katrin Hösele ist vor 27 Jahren in das Geschäft eingestiegen © Privat

Was braucht es, damit man sich als Innenstadthändler über so lange Zeit so erfolgreich halten kann? „Wir legen wahnsinnig viel Wert auf das Persönliche“, erklärt Hösele. „Das ist neben der Ware sicher der größte Punkt.“ Letztere ordert Hösele in ganz Europa, statt auf bestimmte Marken legt sie mehr Augenmerk auf Qualität und Stil. Das ist auch der Grund, warum Online-Moderiesen ihrem Geschäftsmodell nicht gefährlich werden, vermutet sie: „Ich bin mir sicher, online kann man tolle Basics kaufen. Aber wer Spaß an Mode hat, hat meistens auch Spaß am Anprobieren, an der Beratung, am Stöbern.“

Pastell für den Frühling

Wenn man sich in der Boutique umschaut, merkt man schnell: Pastellfarben sind gerade beliebt. „Das ist oft so, dass die Frühlingssaison mit pastelligen Farben startet. Ein großes Thema ist gerade auch buttergelb“, sagt Hösele. Je wärmer dann die Temperaturen werden, desto kräftiger werden die Farben auch, beobachtet sie.

Inspiration kann man sich auch online holen, auf Instagram (@zimtstern_ilsemoden) zeigt die zweifache Mutter, wie sie Kleidung aus ihrer Boutique kombiniert und stylt. „Damit haben wir während Corona angefangen“, erklärt Hösele, „seitdem haben wir einen großen Wachstums- und Umsatzschub hingelegt.“ Hösele ist Unternehmerin durch und durch, das merkt man im Gespräch mit ihr. „Man muss viel tun, das ist so“, sagt sie. Die Bedeutung von Selbstständigkeit hat sie ja von klein auf mitbekommen.

Zusammenhalt auch in schwierigen Zeiten

Es gab aber auch Zeiten, in denen sie kürzer treten musste. Erst erkrankte ihre Mutter Ilse an Brustkrebs. Nur wenige Wochen, nachdem Ilse Hösele als geheilt galt, erhielt ihre Tochter Katrin dieselbe Diagnose. Heute haben beide den Krebs besiegt. Eines hat sich aber nicht verändert – sie sind ein starkes Team, privat und beruflich. In der Boutique ergänzen eine langjährige Mitarbeiterin und eine Schneiderin die beiden Frauen. „Wir suchen aber gerade eine neue Schneiderin, weil unsere in Pension geht“, sagt Hösele. Bewerbungen nimmt sie schon entgegen.

Und worauf kann man sich sonst in der Zukunft bei Ilse Moden in Bärnbach einstellen? „Darauf, dass es uns noch sehr, sehr lange hier am Kreisverkehr gibt“, schmunzelt Hösele.