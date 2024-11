Hereinspaziert: Der Zirkus ist für den Rosentaler Hannes Pagger mehr als ein Hobby, sogar ein Lebenstraum, in den er sein ganzes Herzblut, viel Freizeit, seinen gesamten Urlaub und vor allem Geld gesteckt hat, um als Zirkusdirektor Mädchen und Buben die Faszination dieser nicht so alltäglichen bunten Welt näherzubringen. „Angefangen hat es mit dem ersten Feriencamp in Bärnbach, im heurigen Sommer waren wir schon neun Wochen in der ganzen Steiermark unterwegs“, schwärmt Pagger, der mit vielen freiwilligen Helfern Kindern und Jugendlichen im Alter von sechs bis 13 Jahren alle möglichen Fertigkeiten im Zirkuszelt vermittelt. „Pro Kurs dürfen je vier artistische Sachen ausgewählt werden. Bis auf die Arbeit mit Tieren bieten wir alles an. Besonders beliebt ist die Luftakrobatik“, gibt der Weststeirer Einblick in den Circus Minelly.

Besonders beliebt bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Circus Minelly ist die Luftakrobatik © Hannes Pagger

Ferienzirkus braucht Hilfe

Doch seit Oktober hat der Lebenstraum nicht nur Risse bekommen, sondern droht zu platzen wie die Seifenblasen der Clowns. „Bekanntlich wurde uns damals auf dem Parkplatz des ehemaligen Lagerhauses in Voitsberg ein Anhänger samt dem Zirkuszelt gestohlen.“ Trotz Anzeige bei der Polizei und Belohnung blieb der Hänger samt Beladung wie weggezaubert. „Unser Zelt wird auf Aluminium aufgebaut, weil man das auch ohne Stapler und viel Aufwand aufstellen kann. Der Neupreis beträgt allerdings zwischen 45.000 und 50.000 Euro“, sagt Pagger. Gebrauchte Zelte seien zwar günstiger, aber meist nur als Stahlkonstruktion erhältlich. „Da würden wir viele Helfer brauchen“, meint der 28-jährige Rosentaler, der hauptberuflich im Außendienst einer Bioenergiefirma in Köflach tätig ist.

Um dem Nachwuchs auch in den nächsten Sommerferien Gelegenheit zum Jonglieren, zur Bodenakrobatik oder zum Schlüpfen in ein Clownskostüm zu bieten, werden demnächst einige Benefizveranstaltungen angeboten. „Nachdem die Geschichte bei uns den Ausgang hatte, stellen wir dafür unser Volkshaus zur Verfügung“, berichtet der Bärnbacher Kulturstadtrat Andreas Albrecher. „Für die großartige Unterstützung bin ich sehr dankbar. Am 28. Dezember wird es um 16 Uhr im Volkshaus Bärnbach eine Veranstaltung für Kinder und Familien geben. Der Zauberer Gabriel tritt mit ,Elliot, der Weihnachtself‘ auf. Das ist ein Weihnachtsstück mit Theater und Zauberei“, freut sich Pagger.

Im Oktober wurde der Anhänger samt Zirkuszelt des Circus Minelly vom Areal des ehemaligen Lagerhauses in der Grazer Vorstadt in Voitsberg gestohlen © LPD Stmk

Ende Jänner, der genaue Termin wird noch fixiert, wird es außerdem ein Konzert im Volkshaus Bärnbach geben, das von David Traumüller mit der Gruppe Ligist 3 und weiteren Künstlern gestaltet wird. Der Erlös aus beiden Veranstaltungen kommt dem Circus Minelly zugute. Außerdem wurde ein Spendenkonto für den Ankauf eines Zeltes eingerichtet, damit Direktor Pagger weiterhin Kinder im Zirkus unterrichten und unterhalten kann (siehe Infobox).