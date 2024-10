Bislang unbekannte Täter stehen im Verdacht, einen Anhänger samt Zirkuszelt gestohlen zu haben. Die Polizei Voitsberg sucht nun nach Hinweisen. In der Zeit zwischen 11. und 20. Oktober wurde der silberne Anhänger mit dem Kennzeichen VO-351DT samt einem darauf befindlichen roten Zirkuszelt gestohlen. Der Anhänger war auf einem frei zugänglichen Abstell- und Lagerplatz des ehemaligen Lagerhauses in der Grazer Vorstadt in Voitsberg abgestellt gewesen.

Der Anhänger samt Zirkuszelt wurde von bislang unbekannten Tätern gestohlen © LPD Stmk

Der oder die Täter dürften den Anhänger samt Zelt mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert haben. Der Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Die Polizei in Voitsberg ermittelt und sucht nun nach Hinweisen zu den gestohlenen Gegenständen. Auch um Hinweise über allfällige Beobachtungen von Transportaktivitäten am dortigen Lagerplatz wird gebeten. Wer etwas gesehen hat, wird ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Voitsberg (Tel. 059133-61 90) in Verbindung zu setzen.