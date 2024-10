Ein Sommer ohne den Ferienzirkus Minelly? Für viele Kinder ist das nicht mehr vorstellbar. Denn seit dem Sommer 2021 kommen jedes Jahr mehr als 200 Kinder ins Zirkuszelt, um in den Ferien Zirkusluft zu schnuppern. Umso erschütternder war für sie die Nachricht, dass das geliebte Zirkuszelt des Circus Minelly nicht mehr da ist. Unbekannte haben es wie berichtet samt Transportanhänger aus dem Winterquartier gestohlen. Ohne Zelt ist das Ferienprojekt von Zirkusdirektor Hannes Pagger akut gefährdet.

Eine Neuanschaffung des Zeltes ist für den kleinen Zirkus finanziell nicht tragbar. „Leider gibt es keine Versicherung gegen Diebstahl, sodass der finanzielle Schaden komplett auf den Schultern unseres kleinen Zirkus lastet. Ohne ein Zirkuszelt können wir kein Ferienprogramm für Kinder anbieten“, bedauert Zirkusdirektor Hannes Pagger. Egal ob Akrobaten, Jongleure, Seiltänzer oder Clowns, jedes Kind bekam die Möglichkeit, mitzumachen und bei einer großen Aufführung am Ende der Ferienwoche sein erlerntes Zirkuskönnen vorzuführen.

Hoffnung auf neues Zirkuszelt

Da die Lieferzeiten inklusive der benötigten Genehmigungen für das gesamte Equipment bei mindestens sechs Wochen liegen, müssen bereits jetzt alle Vorbereitungen für den Sommer 2025 getroffen werden. Deshalb wird nun versucht, so viele Unterstützer wie möglich mit ins Boot zu holen. Mit ausreichend Spenden bestehe die Möglichkeit, ein neues Zirkuszelt anzuschaffen und den Sommer der Kinder zu retten, so Pagger.

Fotoserie: Leuchtende Kinderaugen bei der Ferienwoche des Circus Minelly

Ein Spendenkonto wurde bereits eingerichtet. „Die Spenden dienen ausschließlich der Anschaffung eines neuen Zeltes und den dafür benötigten Transportanhänger“, sagt Pagger, dem vor allem eine möglichst transparente Darstellung der Einnahmen wichtig ist. Auf der Website www.circus-minelly.at wird er laufend über den Spendenstand und alle Fortschritte der Spendenaktion informieren.

Der Ferienzirkus ist für viele Kinder aus der ganzen Steiermark ein Highlight © Karl Mayer

Jeder Beitrag zählt

Sollte mit der Spendenaktion nicht genügend Geld für die Neuanschaffung eines Zirkuszeltes zusammenkommen, wird der Spendenbetrag an alle Spenderinnen und Spender retour überwiesen. „Jeder noch so kleine Beitrag zählt und bringt das Ziel näher, den Kindern weitere unvergessliche Sommertage zu bereiten“, hofft Pagger, dass sein Circus Minelly vielen Kindern aus der Steiermark und darüber hinaus auch in Zukunft eine unbeschwerte Zeit bereiten kann.