Es ist ein Montag wie jeder andere in Köflach und doch nicht ganz. Die glitzernde Spätherbstsonne spiegelt sich in der Rathausfassade, der Christbaum ist noch nicht geschmückt. Statt türkiser Kugeln gab es heuer aber bereits ein blaues Wunder. Und doch: Nur die Wahlplakate der SPÖ mit dem Konterfei Anton Langs zierten am Montag Vormittag noch das Stadtzentrum. Ansonsten erinnern nur ein paar Plakatständer in den Randzonen der Stadt an den (zumindest politisch denkwürdigen) Vortag.