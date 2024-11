Das Oskar-Schauer-Haus auf der Terenbachalm in der Weststeiermark zeigt sich in diesen Tagen von seiner winterlich-beschaulichen Seite und ist sogar schon leicht angezuckert, wie Hüttenwirtin Martha Reischl erzählt. Die Freude am Sattelhaus, wie die Almhütte auch genannt wird, ist groß – aber nicht nur über den ersten Schnee, sondern auch über eine besondere Auszeichnung. Das Oskar-Schauer-Haus wurde von den Naturfreunden zur „Hütte des Jahres 2025“ ausgezeichnet.

Die begehrte Auszeichnung wurde nun bereits zum dritten Mal vergeben, 2023 hatte das Padasterjochhaus und 2024 das Wiesberghaus das Rennen gemacht. Idyllisch gelegen auf einer Seehöhe von 1409 Metern ist das Oskar-Schauer-Haus Ausgangspunkt für wunderschöne Wanderungen. Für das leibliche Wohl sorgt das Team rund um Martha Reischl, die für ihre Gäste gerne auf der steirischen Harmonika aufspielt.

Hüttenwirtin Martha Reischl kümmert sich um das Wohl der Gäste © Jakob Kriegl

„Was unsere Hüttenwirtinnen und -wirte tagtäglich leisten, ist mehr als beeindruckend“, sagt Andreas Schieder, Vorsitzender der Naturfreunde Österreich. Mit der Auszeichnung zur Hütte des Jahres sollen vorbildliche Naturfreunde-Häuser vor den Vorhang geholt werden. Eine Jury sichtete die Einreichungen, vergab Punkte in verschiedenen Kategorien und kürte die Hütte mit den meisten Punkten zur Hütte des Jahres.

Nachhaltige Energie und vegane Burger

„Nachhaltige Energiegewinnung, ein umfangreiches vegetarisches und biologisches Speisenangebot und eine gute Erreichbarkeit mit den Öffis sind einige der Kriterien“, erklärt Günter Abraham, Bundesgeschäftsführer der Naturfreunde Österreich. Das Oskar-Schauer-Haus war in all diesen Punkten ganz vorne mit dabei. Bereits im Jahr 1925 errichtet, feiert das Oskar-Schauer-Haus nächstes Jahr nicht nur die Auszeichnung zur Hütte des Jahres, sondern auch seinen 100. Geburtstag.

Die Naturfreunde mit ihrem Vorsitzenden Andreas Schieder bei einem Ausflug zum Oskar-Schauer-Haus © Naturfreunde

Über die Jahre hinweg wurde das Haus gut gepflegt und immer wieder renoviert. Umweltfreundliche Lösungen wie eine Photovoltaikanlage und eine eigene kleine Windkraftanlage sorgen für die nachhaltige Energieversorgung im Oskar-Schauer-Haus. Die Speisekarte überzeugt mit neu interpretierten Klassikern wie dem vegetarischen oder auf Wunsch veganen Steirerburger mit Käferbohnenlaibchen im Kürbiskernweckerl.