Die schulische Ausbildung ist wie ein Blockbuster-Film – sie hat ihre Höhen und Tiefen, aber im Idealfall macht das Ende alles lohnenswert. Auch für die Abschlussklasse der HLW Lipizzanerheimat rückt das „Ende“ in großen Schritten näher: Am Samstag, dem 16. November, laden die Maturantinnen und Maturanten unter dem Motto „HoLlyWood - ein filmreifer Abgang“ zu ihrem Maturaball in die Stadtsäle Voitsberg ein.