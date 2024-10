Einen glänzenden Auftritt wollen die 40 Maturantinnen und Maturanten der HAK Voitsberg am Samstagabend hinlegen. Derzeit verwandeln sie die Stadtsäle Voitsberg in ein Glücksspiel-Eldorado, lautet das Motto doch „Welcome to fabulous HAK Vegas – Um jede Note gepokert“. „Wir haben unsere fünf Schuljahre Revue passieren lassen und haben bemerkt, dass es eine einzige Achterbahnfahrt war. Wir haben gepokert und geblufft, gewonnen und verloren“, erzählt Pia Rudres vom Maturaballkomitee mit elf Mitgliedern. Und es gibt viele Möglichkeiten für eine glitzernde Deko mit Glamour-Faktor.