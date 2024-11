Sitzen in der Schule, sitzen am Abend auf der Couch zur Entspannung. Ein überwiegend sitzender Lebensstil kann sich negativ auf die Gesundheit auswirken. Um mehr Bewegung in den Unterricht zu integrieren, wurde an der Volksschule Maria Lankowitz das Projekt „Unterricht im Stehen“ ins Leben gerufen. „Da viele Kinder einen starken natürlichen Bewegungsdrang haben, der im klassischen Schulalltag oft zu kurz kommt, wollen wir ihnen mehr Raum für Bewegung und gesundes Lernen bieten“, erklärt Direktorin Margret Pfuisi. Dafür wurden fünf spezielle Tischaufsätze angeschafft, die ein bequemes Stehen und Arbeiten ermöglichen.

Aktuell befindet sich die Volksschule in der Testphase, in der die Kinder diese Tischaufsätze ausprobieren und erste Erfahrungen mit dem neuen Lernkonzept sammeln. Unterstützt wird das Vorhaben von Silvester Neidhardt, einem erfahrenen Athletiktrainer und Experten für Bewegung und Gesundheit, der unter anderem Olympioniken wie Markus Wasmeier trainiert hat. „Durch seine Beratung können wir sicherstellen, dass der ‚Unterricht im Stehen‘ gut in den Schulalltag integriert wird und den größtmöglichen Nutzen für die Kinder bringt“, so Pfuisi.

Mit diesen ersten fünf Stehtischen und der laufenden Testphase schaffen wir an der Volksschule Maria Lankowitz ein modernes, gesundheitsorientiertes Lernumfeld. Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern das Konzept in der Testphase weiterentwickelt werden.