Im Frühjahr 2024 startete die Landjugend Ligist-Krottendorf ein besonderes Projekt im Rahmen der Aktion „Tat.Ort Jugend“ der Landjugend Österreich. Unter dem Titel „Junge Herzen, große Taten – Landjugend hilft“ machten sich die engagierten Mitglieder der Landjugend auf den Weg, um Gutes zu tun. Ihr Ziel: den kleinen Fabian aus Klein Gaisfeld, der besondere Bedürfnisse hat, zu unterstützen.

Mit großer Entschlossenheit und viel Herz besuchten sie alle Haushalte in Ligist und Krottendorf-Gaisfeld, um Spenden für Fabian zu sammeln. „Die Resonanz war überwältigend, die Solidarität und der Zusammenhalt der Gemeinden waren deutlich spürbar“, sagt Markus Spari, Obmann der Landjugend-Ortsgruppe. Gemeinsam konnte eine beeindruckende Summe zusammengetragen werden, die das Leben der Familie langfristig unterstützen wird.

Sechs neue Ortstafeln

Doch damit nicht genug: Die Landjugend beschloss, in Ligist und Krottendorf-Gaisfeld jeweils drei neue Ortstafeln aufzustellen. Viele Stunden investierten die jungen Menschen in die Ideenfindung, Planung, den Prototypenentwurf, Fertigung und Montage. „Ein großer Dank gilt der Spenglerei Dachdeckerei Gaier GesmbH, die uns während der gesamten Produktionszeit unterstützte“, so Spari. Die sechs Ortstafeln begrüßen nun die Menschen an den Hauptzufahrtsstraßen beider Gemeinden. Auf den Rückseiten ist ein Teil der Namen aller Spender verewigt.

Die Spendenübergabe war ein emotionales Ereignis © Landjugend Ligist-Krottendorf

Dankbarkeit und Freude

Vor einigen Tagen war es schließlich so weit: Vor einer der neuen Ortstafeln fand die feierliche Spendenübergabe statt. Die Landjugend überreichte der Familie von Fabian die stolze Summe von 25.000 Euro. „Das war ein Moment der Dankbarkeit und Freude, der die Gesichter aller Anwesenden strahlen ließ und allen in Erinnerung bleiben wird“, erzählt Spari.

Den emotionalen Tag ließ die Landjugend gemeinsam mit Fabians Familie bei einem gemütlichen Abend im Buschenschank ausklingen – ein gelungener Abschluss eines Projektes, das gezeigt hat, wie viel man gemeinsam erreichen kann.