Landjugend und Volksschüler auf den Spuren der Sagen des Södingtals

Die Mitglieder der Landjugend Stallhofen führten die Kinder der VS Stallhofen in die Sagenwelt des Södingtals ein und gingen unter anderem dem Spuk am Münichhof auf den Grund. Gemeinsam wurde ein Sagenbuch gestaltet.