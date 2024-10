Karlheinz Hojas kann es immer noch nicht fassen. Alles hatte so gut begonnen. Das Oktoberfest mit den Aufgeigern, Joglländern, Daniel Düsenflitz, Tiroler Schmäh und den BuamTeifl beim Schaufelradbagger in Bärnbach war mit 1000 Besuchern ausverkauft, „wir mussten sogar 200 bis 300 Leute wieder heimschicken, so groß war der Andrang.“ Womit der Fest-Organisator aber nicht rechnete. Nachdem er und sein Team um 4 Uhr früh das Festzelt verlassen hatten, ging es noch einmal rund.