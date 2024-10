Den ersten Ballwechsel lieferten sich Landesrat Karlheinz Kornhäusl und Bürgermeister Helmut Linhart, und die Freude darüber war riesig. Am vergangenen Sonntag wurde die Tennishalle im ehemaligen Tennishotel Piberstein wieder eröffnet. Nach jahrelangem Stillstand auf dem Areal hatte die Stadtgemeinde Köflach – gemeinsam mit der Nachbargemeinde Maria Lankowitz – das Seeareal im Frühling erworben. In beeindruckender Manier und einem Kraftakt der Köflacher Außendienstmitarbeiter wurde dann nicht nur der See für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht, jetzt steht auch die Tennishalle samt Buffet und Nasszellen zur Verfügung.

Bürgermeister dankt Landeshauptmann

Die Eröffnung ließ sich Landesrat Karlheinz Kornhäusl in Vertretung von Landeshauptmann Christopher Drexler nicht entgehen. Bürgermeister Linhart, der sich seit Jahren um dieses Freizeitareal bemüht, betonte einmal mehr, erst die großzügige Unterstützung durch das Land Steiermark habe dieses Großprojekt möglich gemacht. Unter den Besuchern fanden sich auch die Bürgermeister-Kollegen Kurt Riemer (Maria Lankowitz) und Johannes Schmid (Rosental). Die Halle ist ab sofort eröffnet – und auch bereits sehr gut gebucht. Wer Interesse hat, kann sich via koeflach.at und dem dortigen EDV-Buchungssystem seinen Platz sichern.