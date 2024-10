Mit einem kräftigen Waidmannsheil wurden rund 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie die 20 Jurorinnen und Juroren am vergangenen Samstag, 19. Oktober, zum dritten Landesentscheid Jagd der Landjugend Steiermark in der Kettner Schießarena Zangtal in Voitsberg begrüßt. Viele Mitglieder der Landjugend sind passionierte Jäger, der Bewerb soll das Thema Jagd im landwirtschaftlichen Kontext behandeln. Den Preis als Gesamtsieger durfte Sebastian Pichler aus dem Bezirk Knittelfeld mit nach Hause nehmen. Er überzeugte die Jury mit seinem Fachwissen in den Bereichen Theorie und Praxis sowie seinen Leistungen in den drei Schießbewerben.

Mit nur 0,5 Punkten Rückstand belegte Michael Hofer von der Landjugend Krottendorf-Tannhausen-Naas (Bezirk Weiz) den zweiten Platz. Paul Reichmann von der Landjugend Krieglach (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) vervollständigte das Podium.

Unter den teilnehmenden Jägerinnen und Jägern wurden zudem Einzelsieger in den Bereichen Theorie, Praxis und Schießen gekürt. In der Kategorie Schießen sicherte sich Manuel Treitler aus Turnau (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) den ersten Platz. In den fünf Theoriestationen, die jagdliches Wissen abfragten, setzte sich Christoph Falzberger (Bezirk Leoben) durch. Und im Teilbereich Praxis, wo unter anderem Trophäen bewertet und das Thema Balzjagd abgefragt wurden, setzte sich Florian Steurer von der Landjugend Bezirk Voitsberg durch.