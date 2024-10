Wenn Rudolf Maftievici am Tennisplatz aufschlägt, zieht er immer wieder bewundernde Blicke auf sich. Denn wer ihm beim Spielen zuschaut, kann vermutlich kaum glauben, dass der Voitsberger bereits 86 Jahre alt ist. Und auch seine sportlichen Leistungen können sich sehen lassen: Bei der Staatsmeisterschaft vom 24. bis 27. September in Villach wurde Maftievici mit seiner Mannschaft des TC LUV Graz Vizestaatsmeister in der Klasse 75 plus. Er führte sein Team als Mannschaftsführer in das Turnier.