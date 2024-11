Wenn sich die Weinberge und Almen in der Süd- und Weststeiermark in herrlichem Sonnenschein präsentieren, geht nicht nur den Touristikern das Herz auf. Auch Michael Stolz und Werner Schmuck, die Direktoren der Stadtwerke Köflach und Voitsberg, freuen sich. Die beiden Energieversorger haben die Gesellschaft Erneuerbare Energie Köflach Voitsberg – kurz EEKV – gegründet und erst vor einem halben Jahr den Photovoltaikpark Karlschacht bei der Weststeirischen Saubermacher GmbH in Rosental an der Kainach eröffnet. Sie ist die zweite riesige Anlage nach dem im November 2022 eröffneten, 28 Fußballfelder großen Photovoltaik-Park der Energie Steiermark in Bärnbach und Rosental – der damals größten Photovoltaik-Anlage Österreichs, die ins öffentliche Netz einspeist.