Am Wochenende soll es mit dem Regen vorbei sein. Neben besserem Wetter sind für den Bezirk Voitsberg aber auch zahlreiche Veranstaltungen angesagt. Der Veranstaltungsreigen im Herbst startet nun so richtig durch. Los geht es bereits am Freitag, dem 4. Oktober, mit dem Konzert „Oper und Orgel“ um 19.30 Uhr in der Michaelskirche in Voitsberg. Sopranistin Heide-Marie Reif, Flötistin Martina Jud und Organist Martin Berger geben unter anderen Werke von Mozart, Rossini und Puccini zum Besten.