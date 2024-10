Drei Gemeinden im Westen von Graz wurden am Montag in Graz ausgezeichnet. Sie gelten nun als „steirische Zukunftsgemeinden“, da sie zum Thema „Lebendige Ortskerne - Räume der Begegnung“ starke Initiativen gezeigt haben. Dieser Wettbewerb wurde vom Steirischen Volksbildungswerk initiiert, Landeshauptmann Christopher Drexler, Landtagsabgeordneter Klaus Zenz – in Vertretung von Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang – und der Präsident des Steirischen Volksbildungswerkes Wilhelm Gabalier würdigten die Siegergemeinden bei einer Preisverleihung in der Aula der Alten Universität in Graz.