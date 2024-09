Der Unfall ereignete sich am Montag in den Vormittagsstunden. Ein 74-Jähriger war damit beschäftigt, nach dem Windbruch im Wald Holzarbeiten durchzuführen, als ein umgeschnittener Baum plötzlich ins Rollen kam. Der Mann konnte sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen und wurde zwischen zwei Stämmen eingeklemmt.

„Er hat sich dann aber selbst irgendwie befreien können und Hilfe verständigen“, schildert Franz Schriebl, HBI der Freiwilligen Feuerwehr Geistthal. Der Forstarbeiter dürfte sich eine schwere Knöchelverletzung zugezogen haben und wurde mit dem ÖAMTC-Notarzthubschrauber ins UKH Graz geflogen.

Insgesamt war die Feuerwehr mit fünf Mann im Einsatz, dazu der Notarzthubschrauber des ÖAMTC, Rettung, Polizei und First Responder.