Bei einer Kollision zwischen einem Pkw und einer 58-jährigen Radfahrerin am Sonntagnachmittag, 22. September, wurde die Frau schwer verletzt. Die 27-jährige Lenkerin des Pkw aus dem Bezirk Graz-Umgebung war mit ihrem Pkw auf der Landesstraße von Stallhofen kommend in Richtung Söding unterwegs. Im Ortsgebiet von Hausdorf auf Höhe des Straßenkilometers 5,2 erhielt sie eigenen Angaben zufolge einen Anruf auf ihrem Handy und wollte diesen am digitalen Display ihres Fahrzeuges entgegennehmen. Dabei dürfte sie abgelenkt worden sein und geriet in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. In weiterer Folge kollidierte sie frontal mit der entgegenkommenden 58-jährigen Radfahrerin aus dem Bezirk Voitsberg.

Die Radfahrerin wurde schwer verletzt. Beim Eintreffen des Rettungswagens des Roten Kreuzes Voitsberg-Köflach war die Frau ansprechbar. Sie wurde vom Notarztteam erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber C 12 in das LKH Graz geflogen. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt.